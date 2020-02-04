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Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü açıklaması

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüsünün bu yaz Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkilemeyeceğini söyledi.

04.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:10Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü açıklaması
Başbakanı Shinzo Abe, korona virüsünün bu yaz Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkilemeyeceğini söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün katıldığı bir alt meclis komite toplantısında korona virüsü salgını ile ilgili konuştu. Abe, salgının Japonya'da turizm dahil bölgesel ekonomiler üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yaptı. Hükümetin durumu izleyeceğini ve gerekli tüm önlemleri alacağını belirten Abe, halk sağlığını ilk sıraya koyarak korona virüsü salgını ile mücadele edeceklerini ifade etti..
OLİMPİYAT ENDİŞESİ
Yaklaşan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın korona virüsü salgınından etkilenebileceği yönündeki endişelerle ilgili konuşan Abe, salgının organizasyonu aksatmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve tüm ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği yapacaklarını belirten Başbakan Abe, olimpiyatlara hazırlık sürecinin sorunsuz devam etmesi için de gerekli tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.
(Burak Ersoy/İHA)

Shinzo Abe, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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