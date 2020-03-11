Menü
Haberler ›› Güncel ››Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü çağrısı - Güncel

Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü çağrısı

Korona virüsünün yayılmasını önlemede kritik bir süreçten geçildiğini belirten Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkedeki kitlesel etkinliklerin 10 gün daha ertelenmesi ya da iptal edilmesi çağrısı yaptı.

11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:15
Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü çağrısı
Korona virüsünün yayılmasını önlemede kritik bir süreçten geçildiğini belirten Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkedeki kitlesel etkinliklerin 10 gün daha ertelenmesi ya da iptal edilmesi çağrısı yaptı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle birçok kitlesel etkinliğin iptal edildiği ya da ertelendiği Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe'den konu ile ilgili yeni açıklama geldi. Dün, korona virüsü ile mücadele için kurulan hükumet görev gücü toplantısında konuşan Abe, hükumetin salgınla mücadele için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip bir süreçten geçildiğini vurgulayan Abe, kitlesel kültür ve spor organizasyonlarının iptali ya da ertelenmesi için, organizatörlerden 10 gün daha işbirliği istediğini açıkladı.
ÇAĞRI YAPMIŞTI
Abe, 26 Şubat'ta yaptığı ilk çağrıda 2 haftanın virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu vurgulamış, ülke genelindeki kitlesel etkinliklerin organizatörlerine kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısı yapmıştı. Yasal bir yaptırımı olmamasına rağmen Abe'nin çağrısı karşılık bulmuş, ülke genelindeki birçok konser, sergi ve festival ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Hükumet de ülkedeki tüm ilköğretim okulu, ortaokul ve liselerin eğitime geçici olarak ara vermesine karar vermişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu