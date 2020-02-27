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Japonya Başbakanı Abe'den kritik adım

Japonya Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi.

27.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:35Japonya Başbakanı Abe'den kritik adım
Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime ara vermelerini isteyeceğini söyledi. Çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

Kritik iki hafta

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe'nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki vakalar arasında öğrencilerin de olduğu belirtilmiş, virüsün okullarda yayılma ihtimalinin büyük risk teşkil ettiği dile getirilmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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