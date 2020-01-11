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Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'ya ziyaret

Orta Doğu seyahati için ülkesinden ayrılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülke liderlerini bölgede istikrar arayışına davet edeceğini açıkladı.

11.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:30Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'ya ziyaret
Orta Doğu seyahati için ülkesinden ayrılan Başbakanı Shinzo Abe, ülke liderlerini bölgede istikrar arayışına davet edeceğini açıkladı.
Orta Doğu'daki ABD-İran arasındaki gerginliğin gölgesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret edeceği bildirilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sabah saatlerinde ülkesinden ayrıldı. Japonya'dan ayrılışı öncesinde açıklamalardan bulunan Abe, "Japonya'nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile kurduğu dostane ilişkilere dayanarak ülke liderlerini diyalog ve rasyonel tedbirlerle bölgede istikrar arayışına davet edeceğim" dedi.
Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararına da değinen Abe, muhataplarına söz konusu kararının nedenlerini açıklayarak anlayış talep edeceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Japonya, daha önce denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı almış, güvenlik için bilgi toplaması beklenen askeri misyonun, edilen tüm bilgileri Japonya ile bağlantısı olan gemilerle ve ABD dahil diğer ülkelerle paylaşacağı açıklanmıştı. Görevi Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kısmı ve Aden Körfezi'ni kapsayacak olan askeri misyonun, Hürmüz Boğazı'nda veya Basra Körfezi'nde bulunmayacağı belirtilmişti.
(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Shinzo Abe, Orta Doğu, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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