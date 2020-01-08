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Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Orta Doğu'ya yapmayı planladığı seyahati iptal edeceği öğrenildi.

08.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:20 Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Orta Doğu'ya yapmayı planladığı seyahati iptal edeceği öğrenildi.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürmesiyle tırmanan ve bugün İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu 'taki Aynul Esad ve Erbil'deki üsse roketli saldırılarıyla üst seviyelere ulaşan gerilim, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin programında değişikliğe neden oldu. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Abe'nin planlanan Orta Doğu gezisinin bölgedeki gerginlik nedeniyle iptal edileceği öğrenildi. Abe'nin, Cumartesi başlayacak Orta Doğu seyahati kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

SDF gündemi

Japon basınına yansıyan haberlere göre, iptal edileceği öğrenilen seyahat sırasında, Abe'nin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı ile ilgili muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyordu. - TOKYO

Kasım Süleymani, Shinzo Abe, Orta Doğu, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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