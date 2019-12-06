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Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu'ya gidecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

06.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:15Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu'ya gidecek
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme planı gündemdeki yerini korurken Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edebileceği açıklandı. Söz konusu gezide Japonya'nın Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planının detaylarını muhataplarına anlatması beklenen Abe'nin, gönderilmesi planlanan askeri gücün, ABD öncülüğündeki koalisyondan bağımsız olduğunu da vurgulayacağı tahmin ediliyor. Bu hafta başında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ile bir araya gelen Abe'nin, ziyaretleri sırasında Japonya'nın ABD ve İran ile olan yakın ilişkilerine dayanarak bölgedeki gerginliği hafifletmek adına diplomatik çabaları sürdüreceğini de yinelemesi bekleniyor.
ZİYARETİN NEDENİ GÜVENLİK ENDİŞESİ
Abe'nin ziyaretinde masada olması beklenen Orta Doğu'daki sularda seyir güvenliği sorunu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Son olarak, Japonya'nın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. İran cephesinden gelen açıklamada da hiçbir yabancı gücün bölgedeki huzur ve güvenliği artırmayacağına inanıldığı vurgulanmıştı.
İHA)

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Kaynak: İHA

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