Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat...
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi.
24.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:28
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi
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Kaynak: AA
Etiketler : Shinzo Abe, Tokyo, Güncel