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Japonya Başbakanı Abe Suudi Arabistan'da

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a geldi.

12.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:38Japonya Başbakanı Abe Suudi Arabistan'da
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ziyaretlerini içeren Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi düzenlenen operasyonda öldürmesiyle tırmanan ve İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki askeri üslere yönelik misilleme saldırısı ile doruğa çıkan Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde gerçekleşen ziyarette, Abe ve heyetini Suudi Arabistan Bakanı Muhammed el-Tuwaijri ve Riyad Emiri Faysal bin Bender'in de aralarında olduğu üst düzey yetkililer karşıladı. Diplomatik temaslarında Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararının nedenleri konusunda bilgi vereceği belirtilen Abe'nin ayrıca ABD-İran gerginliğinin azaltılması için diplomatik çaba çağrısı yapması bekleniyor.

Abe'nin ziyareti öncesinde açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Orta Doğu'daki gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için Abe'nin üç ülke ile fikir alışverişinde bulunacağını açıklamıştı. Abe de geçen hafta Orta Doğu'daki gerilimlerden derin endişe duyduğunu belirterek, "Gerginliği hafifletmek için diplomatik çabalarla bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmayı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. - RİYAD

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Shinzo Abe, Orta Doğu, Politika

Kaynak: İHA

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