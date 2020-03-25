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Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'tan telekonferans görüşmesi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telekonferans aracılığıyla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı görüştükleri belirtildi.

25.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:12
Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'tan telekonferans görüşmesi
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telekonferans aracılığıyla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı görüştükleri belirtildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı. Yaklaşık 40 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, ikilinin dün erteleme kararı verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Japonya Başbakanı Abe'nin olimpiyatlarda izlenecek yeni yol haritası konusunda ABD'den destek istediği tahmin edilirken, korona virüsü pandemisini ve mücadele yollarını ele alan liderlerin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Trump ertelemeyi gündeme getirmişti

Yaklaşık 2 hafta önce korona virüsü salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulunmuştu. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump'ın sözleri kamuoyunda şaşkınlığa neden olmuştu. Olimpiyatları erteleme kararının hemen ardından gelen son görüşmede liderlerin konuyu detaylı olarak ele aldıkları tahmin ediliyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Shinzo Abe, Güncel

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