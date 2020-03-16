Japonya Başbakanı Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.
16.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:23
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede Abe'nin İngiliz mevkidaşı Johnson'a korona virüsü salgınının ülkedeki seyri ve virüsle mücadelede izledikleri yol hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Abe, ayrıca, G7 ülkelerinin salgın nedeniyle oluşabilecek küresel ekonomik risklere karşı birlikte olduklarını göstermelerinin önemli olduğunun altını çizdi. Abe ve Johnson'un korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. - TOKYO
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede Abe'nin İngiliz mevkidaşı Johnson'a korona virüsü salgınının ülkedeki seyri ve virüsle mücadelede izledikleri yol hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Abe, ayrıca, G7 ülkelerinin salgın nedeniyle oluşabilecek küresel ekonomik risklere karşı birlikte olduklarını göstermelerinin önemli olduğunun altını çizdi. Abe ve Johnson'un korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. - TOKYO
Kaynak: İHA
Etiketler : Boris Johnson, Shinzo Abe, İngiltere, Güncel
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