Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020...
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
24.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:52
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı. - TOKYO
Kaynak: İHA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Shinzo Abe, Spor