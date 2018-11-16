Japonya
Başbakanı Şinzo Abe, Avustralya
'da 2. Dünya Savaşı'nda Japon güçlerinin bombaladığı Darwin
kentinde savaş anıtına çelenk bıraktı.
Avustralya'yı ziyaret eden Abe, ev sahibi mevkidaşı Scott Morrison ile ülkenin kuzeyindeki Darwin'e giderek kenti ziyaret eden ilk Japonya başbakanı oldu.
Darwin'deki savaş anıtına çelenk bırakan Abe, yaptığı konuşmada, Hint ve Pasifik okyanuslarını bağlayan Darwin'in, Hint Pasifiği'nin tamamının refahı ve istikrarı için önemli bir yer olduğunu belirterek, Morrison ile bu şehirde iki ülke arasında stratejik ortaklığı derinleştirmeye bağlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.
Abe, Japonya ve Avustralya'nın Güneydoğu Asya
'da ve Pasifik'teki ada ülkelerinde deniz güvenliği projelerine yardım etmek için iş birliği yapma konusunda uzlaştığını da sözlerine ekledi.
Avustralya Başbakanı Morrison da Abe'nin ziyaretinin önemine işaret ederek, iki ülkenin Güney Çin
Denizi'ndeki ihtilafların çözülmesinden uluslararası hukuk çerçevesinde bir arada hareket edeceklerini ve bölgede gerilimi artırabilecek herhangi bir eyleme güçlü şekilde karşı çıktıklarını dile getirdi.
Abe ve Morrison'un daha fazla ortak tatbikat dahil savunma ilişkilerinin arttırılmasına yönelik anlaşmayı gelecek yıl başında sonuçlandırmayı ümit ettiği, Kore
Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılıklarını yineledikleri de belirtildi.
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