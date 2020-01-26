Haberler » Güncel » Japonya Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek - Haber

Japonya Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Korona virüsünün yayıldığı tahmin edilen Çin'in Wuhan kentindeki Japon vatandaşlarının, bölgeden tahliye edileceğini söyledi.

26.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:34Japonya Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek
Başbakanı Shinzo Abe, Korona virüsünün yayıldığı tahmin edilen Çin'in kentindeki Japon vatandaşlarının, bölgeden tahliye edileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili kritik bir kararı açıkladı. Abe, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin Çin'in Wuhan kentinden ayrılmak isteyen Japon vatandaşlarını tahliye edeceğini söyledi. Hafta sonu boyunca bölgedeki vatandaşlarının Wuhan'dan ayrılmak isteyip istemediklerini araştırdıklarını kaydeden Abe, karantina altındaki bölgeden Japon vatandaşlarını çıkarmak için yasal yolları incelediklerini belirtti. Çin ile Japonya arasında gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, bölgedeki Japon vatandaşlarının uçaklarla Japonya'ya getirilmesi bekleniyor.

Japonya'da da görüldü

Japonya'da da endişeye neden olan virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken, daha önce Çin'den Japonya'ya geldiği belirtilen 3 kişide Korona virüsüne rastlandığı açıklanmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26  Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı
16:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu- 1
16:23  Canlı yayında dayanıklığı test edilen enkazdan alınmış beton parçası, "ihmal" iddialarını güçlendirdi
16:22  Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"
16:22  CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi
26.01.2020 16:35:44