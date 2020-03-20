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Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha korona virüsü salgınıyla mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

20.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:42
Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha korona virüsü salgınıyla mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan Korona Virüsü tehlikesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir telekonferans gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede salgını önlemeye yönelik çabaları ele alan mevkidaşların, ilaç ve aşı geliştirilmesi konusunda bilgi paylaşma, tıbbi malzemelerde kolay ticaret zeminini sağlama ve acil durumlarda işbirliği yapma konularında mutabık kaldığı öğrenildi. Salgının küresel ekonomiye etkisine dikkat çeken Motegi, bölgesel barış ve istikrar için üç ülkenin virüsle mücadelede işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı. Motegi, tedbir amacıyla sınır kontrollerini bir süre devam ettirmenin gerekliliğinin de altını çizdi. Ayrıca, 3 ülkenin sağlık bakanlarının virüsle mücadelede işbirliği konusunda atılacak somut adımları görüşmek üzere bir telekonferans gerçekleştirecekleri öğrenildi.

Olimpiyat açıklaması

Telekonferansın ardından gazetecilere konuşan Motegi, Wang'ın görüşmede 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki umudunu dile getirdiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ülkesinin insanlığın virüsü yendiğini göstermek için oyunları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirme isteğini yineleyen Motegi mevkidaşlarından bu konuda destek aldığını belirtti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel

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