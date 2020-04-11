Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü

Japonya'da 11 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 132'ye yükseldi.

11.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:15
Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü
Japonya'da 11 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 132'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bine yaklaştı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 1'i daha önce karantina altına alınan geminin yolcularından olmak üzere doğrulanan 11 yeni can kaybı, ülkedeki korona virüsü ölümlerinin sayısını 132'ye yükseltti. Son gelişmeler, karantina gemisinden hayatını kaybedenlerin sayısını 12'ye, Japonya genelinden yaşamını yitirenlerin sayısını ise 120'ye taşıdı.
VAKA SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI
Ülke genelinden kayda geçen yeni vakalar ise, Japonya'daki toplam vaka sayısını 6 bin 914'e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 6 bin 202 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.
İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Son haftalarda vaka sayısındaki artışla "ikinci dalga" endişesi yaşanan başkent Tokyo bin 705 enfeksiyon ile salgından en çok etkilenen bölge olurken, onu 696 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 437 kişi korona virüsüne yakalanırken, Chiba'da da 387 vaka teyit edildi. Saitama'da 338 vaka ile artış yaşanan bölgeler arasında yer aldı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ
An itibariyle korona virüsü tedavisi gören 125 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ülke genelindeki bin 353 hastanın ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.
(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da 11 kişi daha korona virüse yenik düştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:00: Polisten "evde kal, selam dur" klibi - Haber 11:00: Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta - Haber 10:58: Diyarbakır güne sessiz başladı - Haber 10:58: Adıyaman'da ev yangını - Haber 10:58: Şanlıurfa'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin