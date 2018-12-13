Japonya'da 2 Tıp Üniversitesinden Daha Kadınlara Ayrımcılık İtirafı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:41



13 Aralık 2018 Perşembe 15:41

Japonya'da iki üniversite daha kadın doktor adaylarına ayrımcılık yaptıklarını kabul etti.Şinhua'nın haberine göre Juntendo ve Kitasato üniversiteleri, Tokyo Tıp Üniversitesinde patlak veren skandaldan aylar sonra giriş sınavlarında kadın ve erkek adaylar için farklı geçer notlar belirlediklerini bildirdi.Juntendo Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanı Hiroyuki Daida, düzenlediği basın toplantısında, "kadınların zihinsel açıdan erkeklerden daha çabuk olgunlaştığını ve iletişim yeteneklerinin daha gelişmiş olduğunu" kaydererek, "(Farklı not vermeleri) Bu bir bakıma erkek adaylara yardım etmek için bir önlem." ifadesini kullandı.Juntendo Üniversitesinin son iki yılda tıp fakültesine 165 başvuruyu adil olmayan biçimde reddettiği belirtildi.Tokyo'daki Kitasato Üniversitesi de giriş sınavlarında erkek adaylara öncelik verdiklerini kabul ederek, sorunun çözümü için bir komite kurmayı planladıklarını bildirdi.Tokyo Tıp Üniversitesinde ağustos ayında giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiği ortaya çıkmıştı.