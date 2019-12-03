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Japonya'da 24 bin 'şikayet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı

Japonya'da 24 bin 'şikayet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındıJaponya, (DHA)- Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir telekomünikasyon şirketini 24 bin kez aramasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

03.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01Japonya'da 24 bin 'şikayet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı
'da 24 bin 'şikayet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı
Japonya, (DHA)- Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir telekomünikasyon şirketini 24 bin kez aramasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Yerel medyada yer alan habere göre, 71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI'nin ücretsiz olan 411 numaralı müşteri hizmetlerini 8 gün boyunca yüzlerce kez aramasının ardından geçen hafta polis tarafından gözaltına alındı. Yaşlı adamın 'iş akışına engel olma' suçlaması ile karşı karşıya kalabileceği; soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
ÖZÜR DİLEMEMİZİ İSTİYOR
Bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada Okamoto'nun, müşteri hizmetlerini aradıktan hemen sonra telefonu kapattığını ve sözleşmesini ihlal ettikleri için şirket çalışanlarının kendisinden özür dilemesini talep ettiğini belirtti.
Öte yandan bazı medya kuruluşları ise Okamato'nun, şikayetini dile getirmek ve şirket çalışanlarına hakaret etmek için ankesörlü telefondan son 2 yılda hattı 24 bin kez aradığını duyurdu.
Japon medyası, ülkede yaşlı insanların aynı hattı sürekli arayarak ne şekilde email atabileceklerini veya Netflix izlemek için ne yapmaları gerektiğini sorduğunu; bunun da çalışanları yorduğunu yazdı.

Japonya, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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