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Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'da 3 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 150'ye yükseldi.

13.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:48
Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Japonya'da 3 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 150'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 8 bin 123'e çıktı.

Artan korona virüsü vakaları karşısında 7 eyaletinde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da, salgının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün akşamdan bu yana 3 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 150'ye yükseldi. Daha önce 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hayatını kaybeden 12 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 138 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Vaka sayısı yükseliyor

Japonya genelinde tespit edilen yeni enfeksiyonlar, ülkedeki toplam vaka sayısını ise 8 bin 123'e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, ülke genelinde 7 bin 411 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Başkentte 2 bini aştı

Daha önce salgında ikinci dalga endişesi nedeniyle halka evde kalma çağrısı yapılan başkent Tokyo'da vaka sayısı 2 bin 68'e ulaştı. 811 vaka ile onu Osaka takip ederken, Kanagawa'da vaka sayısı 544'e yükseldi. Chiba'da 467 kişi korona virüsüne yakalanırken, Saitama'da ise 415 vaka doğrulandı. Diğer vakalar, ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.

125 kişinin sağlık durumu ciddi

Japonya genelinde 125 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanırken, iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilenlerin sayısının da bin 353 olduğu ifade edildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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