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Japonya'da 3 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlandı

Japonya'da 3 kişide daha Korona virüsüne rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523'e yükseldi.

18.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:10Japonya'da 3 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlandı
'da 3 kişide daha Korona virüsüne rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523'e yükseldi.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin Wakayama Eyaleti'ndeki 3 kişide daha daha Korona Virüsü'ne rastlandığı açıklandı. Son vakalar, ülkede şimdiye dek doğrulanan vaka sayısını 523'e çıkardı.

Büyük bölümü karantina gemisinden

Dün, Japonya'da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha Korona Virüsü'ne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 454'e yükselmişti. Japonya'da şu ana dek tespit edilen vakaların çoğunu, Yokohama Limanı'nda demirli bulunan gemideki yolcuların oluşturduğu biliniyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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