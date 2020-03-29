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Japonya'da 32 yıl sonra bir ilk

Japonya'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

29.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:41
Japonya'da 32 yıl sonra bir ilk
Japonya 'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz hafta açan kiraz çiçekleriyle bahara merhaba diyen başkent Tokyo , 1988'den beri ilk kez Mart ayı sonunda 1 santimetre karla kaplandı.

Geçtiğimiz hafta açan kiraz çiçekleri (sakura) ile bahara merhaba diyen Japonya'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Başkent Tokyo güne kar yağışıyla uyandı. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, 1988'den bu yana Mart ayı sonunda Tokyo'da ilk kez 1 santimetre kar yağışı görüldüğü açıklandı. Tokyo haricinde Saitama, Gunma ve Tochigi eyaletlerinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yetkililer sürücülere buzlanma uyarısı yaptı. Tren seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmazken, havayolu trafiğinin de öğle saatleri itibarıyla normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Sakuraların ardından kar sürprizi

Ülkenin sembollerinden olan kiraz çiçekleri Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde geçtiğimiz hafta kendini göstermiş, baharın gelişini müjdeleyen sakura mevsimi nedeniyle Tokyo Valisi Yoriko Koike korona virüsü tehlikesine karşı bu hafta sonunu kastederek, "Sakuralar bir dahaki sene tekrar açacak. Evde kalın" çağrısı yapmıştı. Tokyo yerel hükümeti, dün ve bugün kiraz çiçeklerini izlemek için dışarıya akın etmesi beklenen vatandaşları engellemek için parkların hafta sonu kapatıldığını duyurmuştu. Tüm beklentilerin ardından gelen kar yağışı, başkentte sürpriz olarak karşılandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Tokyo, Güncel

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