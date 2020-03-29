Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da 32 yıl sonra bir ilk

Japonya'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

29.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:26
Japonya 'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz hafta açan kiraz çiçekleriyle bahara merhaba diyen başkent Tokyo , 1988'den beri ilk kez Mart ayı sonunda 1 santimetre karla kaplandı.
Geçtiğimiz hafta açan kiraz çiçekleri (sakura) ile bahara merhaba diyen Japonya'da 32 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Başkent Tokyo güne kar yağışıyla uyandı. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, 1988'den bu yana Mart ayı sonunda Tokyo'da ilk kez 1 santimetre kar yağışı görüldüğü açıklandı. Tokyo haricinde Saitama, Gunma ve Tochigi eyaletlerinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yetkililer sürücülere buzlanma uyarısı yaptı. Tren seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmazken, havayolu trafiğinin de öğle saatleri itibarıyla normal seyrinde devam ettiği bildirildi.
SAKURALARIN ARDINDAN KAR SÜRPRİZİ
Ülkenin sembollerinden olan kiraz çiçekleri Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde geçtiğimiz hafta kendini göstermiş, baharın gelişini müjdeleyen sakura mevsimi nedeniyle Tokyo Valisi Yoriko Koike korona virüsü tehlikesine karşı bu hafta sonunu kastederek, "Sakuralar bir dahaki sene tekrar açacak. Evde kalın" çağrısı yapmıştı. Tokyo yerel hükümeti, dün ve bugün kiraz çiçeklerini izlemek için dışarıya akın etmesi beklenen vatandaşları engellemek için parkların hafta sonu kapatıldığını duyurmuştu. Tüm beklentilerin ardından gelen kar yağışı, başkentte sürpriz olarak karşılandı.
(Burak Ersoy/İHA) Japonya’da 32 yıl sonra bir ilk

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Tokyo, Güncel

Haberin Videosu :

Japonya'da 32 yıl sonra bir ilk

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da 32 yıl sonra bir ilk - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı - Haber 16:23: ANKARA Engerek Yılanı Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı - Haber 16:22: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Haber 16:21: Pendik'te koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber 16:20: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber