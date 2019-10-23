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Japonya'da 42 bin evde su kesintisi yaşanıyor

Japonya'da geçtiğimiz hafta etkili olan Hagibis Tayfunu'nun yol açtığı hasar nedeniyle 42 bin eve su tedarik edilemiyor.

23.10.2019 11:20Japonya'da 42 bin evde su kesintisi yaşanıyor
Japonya'da geçtiğimiz hafta etkili olan Hagibis Tayfunu'nun yol açtığı hasar nedeniyle 42 bin eve su tedarik edilemiyor.
Japonya'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Hagibis Tayfunu'nda ölenlerin sayısın 84'e yükseldi, 9 kişi ise hala kayıp. Ülkenin 8 eyaletinde 42 bin eve su tedarik edilemiyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, su tedarik edilemeyen 35 bin evin tayfundan en çok etkilenen Fukuşima'da yer aldığı belirtildi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya'nın orta ve kuzey doğu kesimlerinde 71 nehir taştı. Tayfundan etkilenen bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
(İHA)

Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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