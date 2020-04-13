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Japonya'da 5 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi.

13.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:51
Japonya'da 5 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Japonya 'da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüs salgını, Japonya'da 5 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, korona virüs neden ile ölenlerin sayısı 155'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcularından yaşamını yitiren 12 kişi haricinde, Japonya genelindeki eyaletlerden 143 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün 91'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 291 yeni vaka tespit edildiğini duyururken, ülkedeki toplam vaka sayısını 8 bin 400'e ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, açıklanan toplam vaka sayısının içinde karantina gemisi Diamond Princess'ta bulunan 712 kişinin dahil olduğunu ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel
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