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Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak

2020'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da yabancı turistler için bedava uçak bileti dağıtılacak.

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:34

2020'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan 'nın Japan Airlines adlı havayolu şirketi, yabancı turistlerin bu ülkede kullanabilecekleri 50 bin gidiş-dönüş uçak biletini ücretsiz vereceğini duyurdu.

Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkede biletler, 1 Temmuz-30 Eylül arası geçerli olacak.

Şubat ayından itibaren alınabilecek uçak biletleri, ülke genelinde diğer bölgelere göre nispeten daha az turist çeken yerler için geçerli olacak.

AMAÇ, TURİST ÇEKMEK

Başvuruda bulunacaklar, gidecekleri nokta için Tokyo'daki Haneda ile Osaka ve Kansai Havalimanlarından birini seçebilecek.

Japonya Turizm Ajansı ve Japon Ulusal Turizm Organizasyonu ile ortak yürütülecek proje ülkenin kırsal bölgelerine yabancı turistleri çekmeyi amaçlıyor.

Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak

Japonya, Dünya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com


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