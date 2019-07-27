Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Japonya'nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları depremin Tokyo'dan hissedildiğini aktarırken meydana gelen deprem sonucu ölen ya da yaralananın olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.