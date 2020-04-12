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Japonya'da 743 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Japonya'da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 743 korona virüsü vakası ülkedeki toplam vaka sayısını 7 bin 650'ye taşırken, ölü sayısı da 144'e yükseldi.

12.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:08
Japonya'da 743 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Japonya 'da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 743 korona virüsü vakası ülkedeki toplam vaka sayısını 7 bin 650'ye taşırken, ölü sayısı da 144'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pandemi halini alan korona virüsü salgını, Japonya'da etkisini artırıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün ülke genelinde kaydedilen rekor sayıdaki 743 vaka ve bugün belirlenen yeni enfeksiyonlar, toplam vaka sayısını 7 bin 650'ye taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 6 bin 938 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

Dün akşamdan bu yana 4 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı da 144'e ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 12 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 132 kişi korona virüsüne yenik düştü. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel
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