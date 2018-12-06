Japonya'da ABD Uçakları Çarpıştı

Japonya
Savunma Bakanlığı, ABD
'ye ait 2 askeri uçağın Japonya'nın batısındaki Kochi eyaletinde havada çarpıştığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, ABD Iwakuni üssünde konuşlandırılan bir F/A-18 savaş uçağı ve KC-130 kargo uçağının yerel saatle gece 01.40'ta, Japonya'nın Kochi eyaletindeki Muroto şehri civarında eğitim uçuşu sırasında çarpıştığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin uçakları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Kazanın nedeniyle ilgili ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı. Japonya Savunma Bakanlığının, ülkede bulunan ABD kuvvetlerinden daha fazla bilgi almaya çalıştığı açıklandı. - TOKYO
Amerika Birleşik Devletleri,Japonya
06 Aralık 2018 Perşembe 09:23