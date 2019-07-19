Haberler» 3. Sayfa» Haber

Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı

Japonya'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.

19.07.2019 16:03 Japonya
Japonya'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı. Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi.

Hastanede tedavi altında bulunan zanlı, henüz sorgulanmadı. - KYOTO
Kaynak: İHA
Japonya, Kyoto, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:09   Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapan kuyumcu yakalandı
18:04   Gezi için kiraladıkları araçla köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
17:56   Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü
17:52   Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı
17:51   Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
17:46   Ataşehir'de virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı
17:41   Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı