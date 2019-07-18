18.07.2019 09:23
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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 1 ölü, 35 yaralı

Japonya

Japonya'da 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda yangın çıktı.

Japonya'da 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında 1 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı.

Yangın, Kyoto şehrinde bulunan 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda, yerel saatle 10.30 sıralarında çıktı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken; ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yerel medya, polisin 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüğünü duyurdu. Yangının çıktığı binaya 30'dan fazla itfaiye aracının sevk edildiği ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar


Kaynak: DHA
Japonya, Güncel

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