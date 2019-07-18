Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Japonya 'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Polis, yangının 'kundaklama' olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın 1'inci ve 2'nci katlarında hala insanlar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yanan bina ve söndürme çalışmaları

Saati 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019