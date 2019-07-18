18.07.2019 10:53
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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Japonya

Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Polis, yangının 'kundaklama' olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın 1'inci ve 2'nci katlarında hala insanlar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Yanan bina ve söndürme  çalışmaları

Saati 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019


Kaynak: DHA
Japonya, Kyoto, Güncel

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