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Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu.

06.08.2019 19:00 Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu.
Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre, yüksek sıcaklıkların sürdüğü ada ülkesinde, Yangın ve Afet İdare Ajansı (FDMA) ülke çapında sıcak çarpma vakalarının giderek arttığını açıkladı.
Ajansa göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması nedeniyle hastanelere gitti.
Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.
Doğu Asya ülkesi Japonya'nın geçen hafta birçok bölgesinde sıcaklık 35 dereceyi aşmıştı.

Japonya, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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