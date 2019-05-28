Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

– Japonya'da bıçaklı bir saldırgan otobüs durağında okul otobüsünü bekleyen öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

Saldırı Japonya'nın Kawasaki kentinde yerel saat ile 07: 45 civarı meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup ilkokul öğrencisi otobüs durağında okul otobüsü beklediği sırada eli bıçaklı bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 12 yaşındaki bir kız ve 39 yaşında bir adam hayatını kaybederken, 16 öğrenci de yaralandı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki saldırganı, saldırı sonrası kendini boynundan bıçakladığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, polis olay yerinde iki bıçak bulduğunu ve olayı 'cinayet' kapsamında incelediklerini belirtti.

Kaynak: DHA