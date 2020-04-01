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Japonya'da bir bebeğe Korona virüsü bulaştı

Japonya'da bir yaşının altındaki bir bebeğe Korona virüsü bulaştı.

01.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:41
Japonya'da bir bebeğe Korona virüsü bulaştı
Japonya 'da bir yaşının altındaki bir bebeğe Korona virüsü bulaştı. Zatürre belirtileri gösteren bebeğin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü Korona virüsü, Japonya'da bu kez bir bebeğe bulaştı. Tokyo yakınlarındaki Yamanashi Eyaleti'nden yetkililer, bir yaşından küçük bir kız çocuğunun Korona virüsü testinde pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Yamanashi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve şiddetli zatürre belirtileri gösteren bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği kaydedildi.

Çocukları da etkiliyor

Çin başta olmak üzere farklı ülkeler daha önce Korona virüsünün yaşlılar kadar olmasa da bebekleri de etkileyebileceğini gösteren vaka örnekleri açıklamış, Çinli araştırmacılar Ocak ayında Wuhan'da virüsten enfekte olduktan sonra zatürre semptomları geliştiren 1-7 yaş arası 6 çocuk hastayla karşılaşıldığını bildirmişti. Biri yoğun bakımda tedavi gören vakaların tümünün daha sonra iyileştiği kaydedilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Wuhan, Güncel
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