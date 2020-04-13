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Japonya'da bir eyalette daha korona virüsü kararı

Artan korona virüsü vakalarının ardından Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

13.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:15
Japonya'da bir eyalette daha korona virüsü kararı
Artan korona virüsü vakalarının ardından Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da Ishikawa eyaleti yönetiminden salgına ilişkin yeni adım geldi. Merkezi hükümetin ilan ettiği OHAL'e dahil edilmeyen bölgede korona virüsü vakalarının artışını dikkate alan Ishikawa Valisi Masanori Tanimoto, 6 Mayıs'a kadar OHAL ilan edildiğini açıkladı. Tanimoto, dün itibariyle 113 vakanın doğrulandığı eyalette bölge sakinlerine mecburi durumlar dışında evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Eyaletlerden yerel bazda önlem

Daha önce de Aichi eyaleti merkezi hükümetten bağımsız olarak kendi OHAL kararını ilan etmiş, Kyoto'nun da 7 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasına dahil edilmek için Abe hükümetinden talepte bulunacağı kamuoyuna yansımıştı. Dün ise Hokkaido eyaleti ve eyaletin merkezi olan Sapporo şehir yönetimi artan vaka sayısı karşısında acil durum bildirisi yayınlamıştı.

7 eyalette OHAL

Başbakan Shinzo Abe hükümeti Japonya'da korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında OHAL ilan etmiş, 1 ay süreyle uygulanacak kararın Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da 6 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün akşamdan bu yana 3 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 150'ye yükseldi. Daha önce 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hayatını kaybeden 12 kişi dışında Japonya genelindeki eyaletlerden 138 kişi korona virüsüne yenik düştü. Japonya genelinde tespit edilen yeni enfeksiyonlar ülkedeki toplam vaka sayısını ise 8 bin 123'e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde ülke genelinde 7 bin 411 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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