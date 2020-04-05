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Japonya'da bir günde 367 korona virüs vakası tespit edildi

Japonya'da dün kaydedilen rekor sayıdaki 367 yeni korona virüs vakası ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 bin 220'ye yükselirken, ülkedeki ölü sayısı ise 95'e ulaştı.

05.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:10
Japonya'da bir günde 367 korona virüs vakası tespit edildi
Japonya'da dün kaydedilen rekor sayıdaki 367 yeni korona virüs vakası ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 bin 220'ye yükselirken, ülkedeki ölü sayısı ise 95'e ulaştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü korona virüsü, Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, Japonya genelinde dün kaydedilen rekor sayıdaki 367 vaka, ülkedeki toplam vaka sayısını 4 bin 220'ye çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 3 bin 508 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.
ÖLÜ SAYISI DA ARTTI
Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 11 kişi haricinde, Japonya genelinde 84 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Japonya'da bir günde 367 korona virüs vakası tespit edildi - Haberler

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