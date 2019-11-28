Haberler » Dünya » Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı - Haber

Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı

Japonya'da bir mağaza diğer çalışanların ve müşterilerin 'bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması' gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarına özel rozet taktırdı. Mağazanın bu girişimi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

28.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:40Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı

'da bir mağaza kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Firma 'anlayışa teşvik etmek' istediklerini söyleyerek kendisini savundu ancak kamuoyundan gelen haklı tepki üzerine uygulamayı rafa kaldırdı.

DÜNYA GENELİNDE GÜNDEM OLDU

Osaka kentinde bulunan Daimaru Umeda adlı mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin 'bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması' gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarından adet gördüklerini ilan eden bir rozet takmalarını istedi. Mağazanın bu hamlesi, dünya genelinde gündem oldu.

MANGA KARAKTERİ KULLANILDI

Rozette Japonya'da popüler olan 'Seiri Chan' adı verilen bir manga karakteri kullanıldı. 'Bayan Regl' olarak adlandırılabilecek bu karakter, adet döneminin vücut bulmuş halini temsil ediyor ve manganın kadın kahramanını ayda bir kez ziyaret ediyor.

"HALKTAN ÇOK FAZLA ŞİKAYET ALDIK"

Ancak cinsiyetçi bulunan uygulama hem çalışanların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine mağaza yönetimi, uygulamayı 'gözden geçireceklerini' duyurdu. Reuters'a konuşan, adını vermeyen bir erkek yönetici, "Halktan çok fazla şikayet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi, ki niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz" dedi.

Yönetici ayrıca rozet takmanın zorunlu bir uygulama olmadığını belirtti.


Japonya, Dünya

Son Dakika Dünya Haberleri
16:41 Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
16:26 Macaristan 'fazla eş cinsel bulduğu için' Eurovision'dan çekildi
16:25 'Cinsel ilişki sırasında beni boğmaya çalıştı': İngiltere'de sekste şiddet normalleştiriliyor mu?
16:13 Irak'taki gösterilerde en az 14 kişi öldü
15:39 Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
09:35 Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
22:45 Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
20:27 İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı
28.11.2019 16:42:25