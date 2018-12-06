Japonya'da Çarpışarak Denize Düşen İki ABD Uçağındaki Kayıp 6 Denizci Aranıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:30



06 Aralık 2018 Perşembe 10:30

ABD Donanmasına ait KC 130 tanker uçağı havada yakıt ikmali yaptığı F-18 tipi savaş uçağına çarpışarak denize düştü. Uçakların 7 kişilik mürettebatından birinin kurtarıldığı diğer 6'sı için arama kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi.ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hiroşima yakınlarındaki Iwakuni hava üssünden rutin eğitim uçuş için havalanan KC-F/A-18 savaş uçağı ile KC 130 tanker uçağının havada yakıt ikmali yapılırken çarpışarak denize düştüğünü açıkladı. Düşen uçaklardaki 7 kişilik mürettebatın birinin kurtarıldığı diğer 6 deniz piyadesinin aranmasına devam edildiği kaydedildi.ABD'li yetkililer uçakların Japonya'da yerel saatle 02.00 sıralarında, sahilin yaklaşık 200 mil (322 km) açıklarında çarpışarak düştüğünü ifade etti. ABD donanmasına ait yakıt ikmali için kullanılan C-130 tipi tanker uçağında 5 mürettebat, F/A-18 Hornet tipi savaş uçağında ise iki pilotun bulunduğu belirtildi.Japonya Savunma Bakanı, Japonya'nın güneybatısında Hiroşima yakınlarındaki Takeshi Iwkuni de çarpışarak düşen denize düşen iki uçaktan kurtarılan bir deniz piyadesinin durumunun stabil olduğunu, diğer deniz piyadeleri için arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. Japon Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kurtarılan deniz piyadesinin Iwakuni üssündeki bir hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Japonya Savunma Bakanı uçakların Japonya'nın güneybatısında Şikoku Adası'nın Muroto Burnu'nda denize düştüğünü belirtti.Geçtiğimiz ay da ABD donanmasının USS Ronald uçak gemisine ait F/A-18 Hornet tipi uçağın Japonya'nın güneybatısında bulunan Okinawa Adası'na düştüğü, iki pilotunun sağ kurtulduğu belirtildi. Ekim ayının ortalarında ise yine Ronald Reagan uçak gemisindeki MH-60 Seahawk uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü 12 deniz piyadesinin hafif yaralandığı hatırlatıldı.İkili güvenlik anlaşmasına dayalı olarak Japonya'da 50 binden faza ABD askerinin bulunduğu belirtildi. - WASHINGTON