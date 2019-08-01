Haberler» Güncel» Haber

Japonya'da çocuk istismarında artış

Japonya'da, Mart 2018-2019'da 159 binden fazla çocuk istismarı vakası ihbar edildiği bildirildi.

01.08.2019 14:40 Japonya'da çocuk istismarında artış
Japonya'da, Mart 2018-2019'da 159 binden fazla çocuk istismarı vakası ihbar edildiği bildirildi.
Hükümet verilerine dayandırılan Japonya ulusal NHK televizyonunun haberine göre, ülke genelinde, Mart 2018-2019 döneminde çocuk danışmanlık merkezlerine rekor seviyede istismar vakası ihbarı geldi.
Refah Bakanlığı yetkilileri, raporlanan vakaların toplamda 159 bini aştığını ve bu oranın önceki döneme göre 26 bin arttığını belirtti.
Yetkililer, 1990'dan beri çocuk istismarı vakalarının giderek yükseldiğine, 2018-2019 döneminde ise en yüksek rakama ulaştığına dikkati çekti.
En çok görülen çocuk istismarı türlerinde, 88 bin vaka ile psikolojik şiddet başı çekiyor.
Psikolojik şiddeti, 40 bin ile fiziksel taciz, 29 bin ile ihmal ve bin 700 ile cinsel taciz izliyor.
Veriler 18 yaş altı grubu kapsıyor.

Japonya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10   Bergama'da 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi
19:07   Söğütlü'de asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı
19:07   Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı
19:07   Etiyopya'da koalisyon seçimleri gelecek yıl yapmakta kararlı
19:07   BURSA 9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu
19:06   Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, göreve başladı
19:05   "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı