Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 116'ya yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 5 bin 694'e yükseldi.

09.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:12
Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 116'ya yükseldi
Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 5 bin 694'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen korona virüsü Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylelikle 11'i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Vak'a sayısındaki artış sürüyor

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 5 bin 694'e ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 982 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

107 hastanın durumu kritik

Şu ana kadar bin 270 korona virüsü hastasının iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtilirken ülke genelinde 107 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 116'ya yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:54: Hastaneye gidecek epilepsi hastası çocuk için metrobüs istasyonunda seferberlik - Haber 09:54: ANTALYA Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı - Haber 09:54: ÇANAKKALE Asırlık lezzet; nohut kahvesi - Haber 09:54: DÜZCE Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor - Haber 09:53: Melikgazi'de, salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber