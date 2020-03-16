Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı
Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
16.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:18
Japonya 'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
Yokohama Bölge Mahkemesi, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı.
Mahkeme, Uematsu hakkında idam kararı verdi.
Ocak ayında yargılanmaya başlayan Uematsu, soruşturma ve duruşma süresince pişman olmadığını dile getirerek, yük olan insanları öldürerek dünyaya iyilik yapmaya çalıştığını öne sürmüştü.
Avukatlarının akli yetersizliği olduğunu söyledikleri Uematsu'nun saldırı sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirtse de savcılar, hükümlünün akli yeterliliği olduğunu ve saldırıyı ön yargılı kişiliği nedeniyle işlediğini ifade etti.
İlk duruşmada "herkesten özür dilediğini" söyleyen Uematsu'nun, hemen ardından sağ elinin küçük parmağını ısırıp koparmaya çalışmasıyla ara verilen duruşma, zanlının ağzına bir şey alarak yere düşmesi ve kendisini kaldırmaya çalışan mahkeme görevlilerine karşı koyması üzerine yarıda kesilmişti.
Bakım evinde saldırı sırasında 150 engelli bulunuyordu
Uematsu, Temmuz 2016'da Sagamihara kentindeki Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne sabah erken saatlerde pencereyi kırarak girmiş ve yataklarında uyuyan hastaları bıçaklamıştı.
Saldırıda 19 ila 70 yaşlarında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim olmuştu.
Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürmüştü.
Polis, Uematsu'nun, 2016'nın Şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti.
Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun saldırıdan iki hafta önce taburcu edildiği belirlenmişti.
Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.
Yokohama Bölge Mahkemesi, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı.
Mahkeme, Uematsu hakkında idam kararı verdi.
Ocak ayında yargılanmaya başlayan Uematsu, soruşturma ve duruşma süresince pişman olmadığını dile getirerek, yük olan insanları öldürerek dünyaya iyilik yapmaya çalıştığını öne sürmüştü.
Avukatlarının akli yetersizliği olduğunu söyledikleri Uematsu'nun saldırı sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirtse de savcılar, hükümlünün akli yeterliliği olduğunu ve saldırıyı ön yargılı kişiliği nedeniyle işlediğini ifade etti.
İlk duruşmada "herkesten özür dilediğini" söyleyen Uematsu'nun, hemen ardından sağ elinin küçük parmağını ısırıp koparmaya çalışmasıyla ara verilen duruşma, zanlının ağzına bir şey alarak yere düşmesi ve kendisini kaldırmaya çalışan mahkeme görevlilerine karşı koyması üzerine yarıda kesilmişti.
Bakım evinde saldırı sırasında 150 engelli bulunuyordu
Uematsu, Temmuz 2016'da Sagamihara kentindeki Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne sabah erken saatlerde pencereyi kırarak girmiş ve yataklarında uyuyan hastaları bıçaklamıştı.
Saldırıda 19 ila 70 yaşlarında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim olmuştu.
Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürmüştü.
Polis, Uematsu'nun, 2016'nın Şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti.
Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun saldırıdan iki hafta önce taburcu edildiği belirlenmişti.
Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.
Kaynak: AA
Manşet
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