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Japonya'da hagibis kasırgası 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp

Japonya'da Hagibis Kasırgası 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıpJaponya, (DHA)- Japonya'da meydana gelen Hagibis Kasırgası'nda 19 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

13.10.2019 12:02
Japonya'da Hagibis Kasırgası 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp
Japonya, (DHA)- Japonya'da meydana gelen Hagibis Kasırgası'nda 19 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. 20 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Japonya'nın doğu ve kuzeydoğusunu vuran Hagibis Kasırgası'nda, 19 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı. Toplu taşıma seferlerinin tamamen durduğu, kasırganın yoğun hissedildiği bölgelerde elektrik kesintilerini yaşandığı belirtildi. 20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken; yerel medya, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 27 bin kurtarma personelini, kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini duyurdu.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, sert esen rüzgarın ise bir kamyonu devirdiği görüldü.
Japonya'da hagibis kasırgası 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp

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Kaynak: DHA

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