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Japonya'da halk sandık başında: Başbakan Abe pasifist anayasayı değişmeyi amaçlıyor

Japonya’da halk parlementonun üst kanadı için sandık başında. İktidardaki koalisyonun üst kanatta çoğunluğu korumasına kesin gözle bakılırken gözler burada anayasa değişikliğini sağlayacak koltuk sayısına ulaşıp ulaşamayacaklarına çevrilmiş durumda.

21.07.2019 11:52 Japonya
Japonya'da halk parlementonun üst kanadı için sandık başında. İktidardaki koalisyonun üst kanatta çoğunluğu koruması beklenirken gözler burada anayasa değişikliğini sağlayacak koltuk sayısına ulaşıp ulaşamayacaklarına çevrilmiş durumda. Başbakan Şinzo Abe'nin hayali üçte iki mutlak çoğunluğu sağlayarak anayasada reform yapmak. Barışçıl olarak nitelendirilen Japonya Anayasası ülkenin ordu kurmasına izin vermiyor.

Parlementonun üst kanadında 245 sandalye bulunuyor. Bunların yarısı her üç yılda yapılan seçimlerde yenileniyor. Bugünkü seçimlerde üst kanadın 124 yeni üyesi seçilecek. Başbakan Abe'nin büyük ortak olduğu koalisyonun anayasal değişiklik için bu 124 koltuktan en az 85'ini kazanması gerekiyor. Ancak anketler bunun hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Abe'nin Liberal Demokratik Parti'si (LDP) ve küçük ortağının 124 sandalyeden yarıdan fazlasını kazanması bekleniyor ancak bunun 85'i bulup bulmayacağı büyük merak konusu.
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Kaynak: Euronews.com
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