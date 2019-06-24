Japonya 'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı.

Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü.

GÖREVLİLER YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde sağa sola kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı.

Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti. Tatbikat, her yıl başka hayvan kostümleriyle düzenleniyor.