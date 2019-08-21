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Japonya'da hızlı tren, kapısı açık sefer yaptı

Japonya'da saatte 280 kilometre hızla hareket eden hızlı trenin bir süre kapısı açık sefer yaptığı bildirildi.

21.08.2019 15:40 Japonya'da hızlı tren, kapısı açık sefer yaptı
Japonya'da saatte 280 kilometre hızla hareket eden hızlı trenin bir süre kapısı açık sefer yaptığı bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, East Japan demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, Sendai şehrinden başkent Tokyo'ya yaptığı sefer sırasında bir hızlı trenin kapısının 40 saniye boyunca açık kaldığı, olayda yolculardan zarar gören olmadığı belirtildi.
Makinist, sorunun, bir temizlik görevlisinin, kapıları açıp kapayan cihazı kapatmayı unutmasından kaynaklandığını ifade etti.
Kondüktörün, dokuzuncu kapının açık olduğuna dair göstergeler üzerine treni Shibata şehrindeki bir tünelde acilen durdurduğu ve 15 dakika süren kontrolün ardından trenin sefere devam ettiği belirtildi.
Trende yaklaşık 340 yolcunun bulunduğu ancak kimsenin kapıya yakın durmaması sayesinde yaralanan olmadığı ifade edildi.
Hızlı trenin varış noktasına 19 dakika geç ulaştığı, sorunun 7 hızlı tren seferini 28 dakikaya kadar geciktirdiği ve yaklaşık 3 bin 300 yolcuyu etkilediği bildirildi.

Japonya, Kyodo, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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