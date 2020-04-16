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Japonya'da hükümetin OHAL kapsamını tüm ülkeye yayması gündemde

Japonya'da hükümet korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyalette ilan edilen OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor.

16.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:50
Japonya'da hükümetin OHAL kapsamını tüm ülkeye yayması gündemde
Japonya'da hükümet korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyalette ilan edilen OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da hükümet yeni bir önlem adımı atmaya hazırlanıyor. Ülke genelinde artmaya devam eden vaka sayısını dikkate alan hükümetin, OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletmeyi planladığı belirtildi. Korona virüsü ile mücadelede hükümete danışmanlık yapan uzman heyetinin görüşünü açıklamasının ardından kararın netleşeceği ifade edildi.

7 ilde OHAL ilan edilmişti

Başbakan Shinzo Abe hükümeti Japonya'da korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında OHAL ilan etmiş, 1 ay süreyle uygulanacak kararın Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da 6 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı. Vaka sayısının artışı üzerine Aichi eyaleti merkezi hükümetten bağımsız olarak kendi OHAL kararını ilan etmiş, Kyoto'nun da 7 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasına dahil edilmek için Abe hükümetinden talepte bulunacağı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak da Hokkaido Eyaleti ve eyaletin merkezi olan Sapporo Şehri'nin yönetimi artan vaka sayısı karşısında acil durum bildirisi yayınlamıştı.

Öte yandan korona virüsü nedeniyle Japonya'da ölü sayısı 194'e, vaka sayısı ise 9 bin 622'ye yükseldi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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