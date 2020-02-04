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Japonya'da kar festivali

Japonya'da düzenlenen Sapporo Kar Festivali'nde sergilenen buz ve kar heykelleri, festivale katılanlara görsel şölen yaşattı.

04.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:55Japonya'da kar festivali
'da düzenlenen Sapporo Kar Festivali'nde sergilenen buz ve kar heykelleri, festivale katılanlara görsel şölen yaşattı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Sapporo Kar Festivali, bu yıl da ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı. Bu sene beklentinin altında kalan kar yağışına rağmen gerçekleştirilen festivalde, kar ve buzdan yapılan yaklaşık 200 heykel görücüye çıktı. Japonya'nın en popüler kış etkinliklerinden biri olan Sapporo Kar Festivali, 1 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. - TOKYO

Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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