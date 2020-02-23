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Japonya'da korona salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi

Japonya'da bildirilen son korona virüsü vakalarıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 769'a yükseldi.

23.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:34Japonya'da korona salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi
'da bildirilen son korona virüsü vakalarıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 769'a yükseldi.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde 4 kişilik bir ailenin virüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca son testlerde negatif çıktıktan sonra karantina gemisinden tahliye edilen bir kadın yolcunun da eve döndükten sonra virüs taşıdığı anlaşıldı.

Japonya'nın farklı eyaletlerinde görülen yeni vakalar, karantina gemisindeki 634 vaka dahil olmak üzere ülke geneli vaka sayısını 769'a yükseltti.

3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da daha önce bir kadın hasta korona virüsü kaynaklı zatürre nedeniyle hayatını kaybetmiş, son olarak da 14 gün süreyle karantinaya alınan gemiden 2 yolcunun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece Japonya'da korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 3'e çıkmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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