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Japonya'da korona vakası sayısı 851'e yükseldi

Japonya'da bildirilen son vakalar ile ülke genelindeki toplam korona virüsü vakası sayısı 851'e yükseldi.

25.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:55Japonya'da korona vakası sayısı 851'e yükseldi
'da bildirilen son vakalar ile ülke genelindeki toplam korona virüsü vakası sayısı 851'e yükseldi.
Çin'in kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'dan yeni vaka haberleri geldi. Hokkaido, , Ishikawa ve Kanagawa eyaletlerinde tespit edilen 14 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 851'e çıktığı açıklandı.
TOPLAM VAKA SAYISI ARTIYOR
Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş 851 vakanın 691'ini Diamond Princess adlı geminin yolcuları ve mürettebatı oluşturuyor. Ülkede korona virüsü nedeniyle kesinleşmiş ölüm sayısı ise 5 olarak biliniyor.
KARANTİNA SONA ERMİŞTİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü Japonya'ya yanaşan Diamond Princess adlı gemide görülmüş, gelişme üzerine gemi 14 gün süreyle karantina altında tutulmuştu. 691 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemideki bazı yolcuların test prosedürleri tamamlanmadan gemiyi terk etmelerine izin verildiğinin ortaya çıkması, Japon hükümetini eleştirilerin odağına koymuştu.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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