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Japonya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da 8 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 140'a yükseldi.

11.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:28
Japonya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da 8 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 140'a yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 345'e ulaştı.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 140'a çıktı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 12 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 128 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Bugün 453 yeni vaka

Japonya genelinde bugün kayda geçen 453 yeni korona virüsü enfeksiyonu, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 7 bin 345'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 6 bin 633 vaka bildirildi.

Tokyo'daki yayılışı durdurulamıyor

Başkent Tokyo'da üst üste 3 gün boyunca kaydedilen rekor sayıdaki vakanın ardından bugün yeni bir rekorla 197 kişi korona virüsünden enfekte oldu. Son gelişmeler Tokyo'daki vaka sayısını bin 902'ye taşırken, onu 696 vaka ile Osaka takip etti. Kanagawa'da 510, Chiba'da 416, Hyogo'da 357, Saitama'da ise 338 kişi korona virüsüne yakalandı. Diğer vakalar ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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