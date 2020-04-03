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Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 3 bin 508'e yükseldi.

03.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:57
Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
Japonya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 3 bin 508'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüs Japonya'da 2 kişinin daha ölümüne neden oldu. Böylece ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 11 kişinin toplam ölü sayısına dahil olduğu vurgulandı.

Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı

Ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı ise 3 bin 508'e ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 2 bin 796 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

72 hastanın durumu ağır

Japonya genelinde korona virüsü tedavisi gören 72 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken, bin 124 hastanın iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi. - TOKYO
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Kaynak: İHA

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